Mobilität : Eine Ladesäule für Hermeskeil

Hermeskeil Das Parkdeck am Hermeskeiler Rathaus ist neu gestaltet worden. Seit dem Ende der Arbeiten steht dort auch eine neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Das Energieunternehmen Innogy hat im Rahmen eines bundesweiten Förderprogramms des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur eine Förderzusage erhalten, an attraktiven Standorten Normalladesäulen aufzustellen.

In der Verbandsgemeinde Hermeskeil sollen über dieses Förderprogramm in Reinsfeld, Beuren, Neuhütten und eben am Rathaus Hermeskeil eine entsprechende Ladeinfrastruktur geschaffen werden.