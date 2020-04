Kommunalpolitik in Schoden : Eine Ratssitzung trotz Versammlungsverbot

Schoden Räte dürfen tagen, auch wenn es gerade keiner macht – mit Ausnahme des Schodener Gremiums. Stellt sich allerdings die Frage: Ist die Öffentlichkeit trotz des Versammlungsverbots gewährleistet?

Und die Ortsgemeinderäte? In der VG Konz wurde ihnen empfohlen, nicht zu tagen. In der VG Hermeskeil beschlossen die Ortsbürgermeister am 18. März, ihre Sitzungen – bis auf die des Hermeskeiler Stadtrats – abzusagen. In der VG Saarburg-Kell empfahl Bürgermeister Jürgen Dixius, die Gremien nur bei dringlichen Angelegenheiten tagen zu lassen. Die Gemeinden sagten daraufhin ihre Sitzungen ab – bis auf den Stadtrat Saarburg am 19. März und den Gemeinderat Schoden am gestrigen Donnerstag. Beide Male ging es um die Haushalte, was durchaus dringlich sein kann. Doch lagen zwischen den beiden Terminen auch zwei Corona-Bekämpfungsverordnungen des Landes. In der Verordnung vom 20. März untersagte das Land jede Ansammlung von mehr als fünf Personen in der Öffentlichkeit. In der Verordnung vom 23. März wurde die Zahl auf zwei Personen reduziert. Weiter zugelassen bleiben demnach Versammlungen des Landtags und der Gebietskörperschaften, also auch der Gemeinderäte. Dennoch sagte der Hermeskeiler Stadtrat seine für den 24. März geplante Sitzung schließlich ab. Stadtbürgermeisterin Lena Weber argumentierte: Die Öffentlichkeit wäre durch das Versammlungsverbot quasi ausgeschlossen. Doch genau das darf nicht sein, die Öffentlichkeit darf laut Gemeindeordnung bei öffentlichen Sitzungen nicht ausgeschlossen werden. Auch Videokonferenzen sind nicht erlaubt.