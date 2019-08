Lebendige Geschichte : Eine Reise in die Konzer Vergangenheit

Konz-Roscheid Das Freilichtmuseum Roscheider Hof erwacht für ein Wochenende zum Leben und bietet Besuchern einen spannenden Einblick in die Zeit um 1900.

(red) 45 Darsteller werden am Samstag, 17., und Sonntag, 18. August, von 10 bis 18 Uhr das Museumsdorf im Freilichtmuseum Roscheider Hof zum Leben erwecken und interessierten Besuchern einen Einblick in eine längst vergangene Zeit ermöglichen.

Das Jahr 1900 klingt an sich gar nicht so weit weg, ist jedoch in keiner Weise mit dem heutigen Leben vergleichbar, dass viel von Elektronik und Schnelligkeit geprägt ist. So kann man von einem tatsächlichen Zeitsprung sprechen, wenn das Fräulein Lehrerin die Kinder des Dorfes in mehreren Altersklassen zusammen unterrichtet oder die Krämersfrau ihren Laden mit Dingen des alltäglichen Bedarfes bestückt. Selbst gemachte Bonbons, Seife, Bürsten, Backsoda und viele weiteren nützliche Dinge gehören zum Sortiment in Roscheid.