Kommentar : Eine Riesensauerei

Corona hinterlässt Spuren. Jugendlichen wird nicht nur die Freiheit, sondern auch ein Stück der Jugend genommen. Sie haben keine legalen Räume mehr, in denen sie sich ausprobieren können.

Es ist verständlich, dass Jugendliche und junge Erwachsene das Bedürfnis nach gemeinsamen Treffen und Partys haben. Bei den Vorfällen, die sich in den vergangenen Monaten in Wasserliesch, im Konzer Tälchen und vermutlich in etlichen anderen Orten häufen, hört jedoch jedes Verständnis auf.