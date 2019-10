Einkaufszentrum eröffnet : Großer Ansturm auf die neuen Märkte in Hermeskeil

In Hermeskeil gibt es seit Dienstag gleich zwei neue Einkaufsmöglichkeiten: Vor dem Drogeriemarkt Rossmann am Dörrenbach ist am Eröffnungstag viel los. Gleiches gilt für den benachbarten Lebensmittelmarkt Wasgau, wo sich bereits am Montag Gäste an Frischetheken und Regalen umschauen durften. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber