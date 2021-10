Lebensmittel : Gemüse haltbar machen

Morbach Der Landfrauenverband lädt zu einem Mitmach-Workshop für Mittwoch, 20. Oktober, um 14.30 Uhr zum DRL Mosel, Görresstraße 10 in Bernkastel-Kues ein. Seit jeher werden Lebensmittel mittels verschiedener Verfahren haltbar gemacht.

Lange Zeit war das Haltbarmachen überlebenswichtig, um in den erntearmen Wintermonaten nicht hungern zu müssen. Heute legt man Vorräte an, weil man es will und nicht muss. Und wenn man weiß wie, sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Besonders beliebt sind aktuell Dörren, heiß Abfüllen in Twist-Off-Gläser, Einlegen in Essig-Sud, Einwecken und Fermentieren. In einem Mitmach-Workshop werden diese Verfahren vorgestellt. Mitgebracht werden sollte Gemüse aus eigener Ernte. Rezepte gibt es vorab nach der Anmeldung.