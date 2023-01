Umwelt : Warum die ehemalige Müllkippe in Mandern die Gemeinde noch eine Weile beschäftigen wird

Vor rund 50 Jahren existierte an dieser Stelle am Ortsrand von Mandern eine Müllkippe. Foto: Alexander Endres Foto: TV/Alexander Endres

Mandern In Mandern ist vor anderthalb Jahren Abfall von einem alten Gemeindemüllplatz an die Oberfläche getreten. Wie die Gemeinde damit umgegangen ist und warum das Kapitel so schnell wohl nicht beendet ist.