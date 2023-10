Elektromobil für den Solarpark Kell Bauhof in Kell am See nutzt elektrischen Kipper

Kell am See · Nach einer ausreichend langen Probenutzung eines Elektro-Transportfahrzeugs der Marke Addax hat die Solarpark Kell am See GmbH ein Vorführfahrzeug gekauft. Dieses komplett elektrisch betriebene Fahrzeug ist für den Einsatz im Solarpark der Ortsgemeinde und in der Ortslage vorgesehen.

24.10.2023, 17:47 Uhr

Elektrofahrzeug für den Solarpark Kell Foto: TV/Markus Lehnen