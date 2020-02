Karneval: Elfen und Feen an der Saar, Fabelwelt beim KVK

Konz-Könen Der Karnevalsverein Riet Rous Könen hat eine zauberhafte Show mit Tanz, Gesang und Vorträgen geboten.

Das Konzer Regentenpaar Confluentia Esther I. und Prinz Marc I. ließ sich einen Besuch in Könen nicht nehmen. Anschließend erklomm die kleine Garde des KVK die Showbühne, die einen tollen Tanz mit Elly Metzdorf und Ann Kathrin Bauschert einstudiert hatte. Sabine Bollig hat die Gardekleider im Vorfeld der Session abgeändert und in Schuss gehalten. Der Vortrag von Detlef Müller-Greis und Peter Rotthaus thematisierte die neuesten Ereignisse in Könen.

Ihm folgten die Könener Tanzweiber. Die neue Gruppe aus tanzenden jungen Damen zeigte unter der Leitung von Patricia Bach ihr Können, bevor die Gesangstruppe „Die Lamperder“, bestehend aus Martin Marx, Norbert Hein, Herbert Lorenz, Wolfgang Kirchen und Albert Mergens dran waren. Sie sind mit ihren eigenen Texten zu bekannten Melodien immer wieder gern gesehene Gäste in Könen. Den Schlusspunkt zur Kappensitzung setzte traditionell das Männerballett, das die Halle noch ein letztes Mal zum Beben brachte. Trainiert wird die Truppe von Detlef Müller-Greis und Patricia Bach. Zum Abschluss rief Sitzungspräsident Thorsten Hoffmann noch einmal alle Aktiven und Helfer auf die Bühne. Bei der Hymne des KVK „Könen an der Saar“, gesungen vom Ehrenpräsidenten Wolfgang Kirchen, ließen akke die Sitzung ausklingen.

Akteure: Elly Metzdorf (Detlef Müller-Greis), Sitzungspräsident (Thorsten Hoffmann), Siebenerrat, Hofnarr zur Buurgaas (Thorsten Schneider), Kleine Garde (Trainer/Betreuer: Elly Metzdorf, Ann-Kathrin Bauschert, Kostüme: Sabine Bollig), Vortrag Könen-Schau (Detlef Müller-Greis, Peter Rotthaus), Große Garde (Trainer/Betreuer: Sarah Maiwald, Rita Maiwald-Lellig), Vortrag Merdalf Drachenklaue (Detlef Müller-Greis), Könener Tanzweiber (Trainer: Patricia Bach), De Lamperder (Texte und Musik: Albert Mergens, Martin Marx), Männerballett (Trainer/Betreuer: Detlef Müller-Greis, Patricia Bach)



Weitere Termine: Der Umzug ist am Fastnachtssamstag, 22. Februar. Los geht es um 15.11 Uhr in der Reinigerstraße, von wo aus er die gewohnte Strecke durch das Dorf nimmt. Zum ersten Mal in diesem Jahr wird es in Könen ein Verbot von Einweg Plastikbechern geben. Anschließend wird in der Mehrzweckhalle Könen gefeiert.