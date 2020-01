Reinsfeld Einen runden Geburtstag feiern die Musiker aus Reinsfeld. Das Jubiläumsjahr startet mit einem Empfang am 12. Januar in der Kulturhalle.

Der Musikverein Lyra Reinsfeld feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag im Rahmen mehrerer Veranstaltungen. Los geht es am Sonntag, 12. Januar, ab 15 Uhr mit einem Neujahrsempfang in der Reinsfelder Kulturhalle. Nach dem Sektempfang, der vom eigens für diesen Anlass gegründeten Daisy-Becker-5tett musikalisch begleitet wird, präsentiert das Blasorchester des Vereins unter der Leitung von Fabian Gilles bekannte Wiener Melodien.

Mitte August folgt der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs. Am Samstag, 15. August, laden die Musiker zum großen „Sommer-Open-Air 2.0“ in den Pfarrgarten ein. Wie der Verein mitteilt, sind „illustre Gäste“ dabei, die gemeinsam mit dem MV Lyra einen „unvergesslichen Konzertabend“ gestalten wollen. Der Sonntag, 16. August, startet mit einem Gottesdienst in Sankt Remigius, der musikalisch von der Stadtkapelle Hermeskeil mitgestaltet wird. Der Frühschoppen und das weitere Programm bis in den Nachmittag hinein bestreiten dann befreundete Gastvereine aus der Region.