Meinung Endlich kommt die sinnvollste Lösung für Verkehr an Obermosel

Halleluja! Endlich knicken die Behörden in Deutschland und Luxemburg ein. Ab Montag wollen sie den Verkehr auf der halb gesperrten Mosel-Brücke bei Wincheringen so führen, wie es sinnvoll ist: morgens in Richtung Luxemburg und abends in Richtung Deutschland. Das entspricht den Pendlerströmen und ist die einzig tragfähige Lösung, um die Menschen nicht noch mehr zu stressen, als es die Pendelei ohnehin schon tut. Und genau dazu führte die halbseitige Sperrung der Grenzbrücke bei Wincheringen zuletzt. Die Verkehrsverhältnisse auf der B419 und in den angrenzenden Ortschaften waren mehr als chaotisch. Die Pendelzeiten an der Obermosel sind geradezu explodiert.