Stadtfest in Hermeskeil : Endspurt mit Eintopf, Skat und Welthits

Hermeskeil Großen Anklang findet am Donnerstag das traditionelle Erbseneintopf-Essen beim Hermeskeiler Stadtfest. Bis zum Finale am Sonntag steht noch einiges auf dem Programm – unter anderem eine Stadtmeisterschaft und der Auftritt einer Genesis-Tributeband.

Jedes Jahr am Stadtfest-Donnerstag stellen sich die Mitglieder des Fördervereins von St.-Josef-Krankenhaus und Altenzentrum St. Klara an die großen Suppentöpfe und verteilen deftigen Erbseneintopf mit Brot und Würstchen. „Wir haben 600 Portionen gekocht. Wenn die alle weggehen würden, wäre das toll“, freut sich Willi Auler, Vorsitzender des Fördervereins, über den Andrang. Der Erlös des Suppenverkaufs – eine Portion kostet 4,50 Euro – fließe direkt an den Verein und werde für Projekte in der Klinik und im Seniorenzentrum eingesetzt.

Am Donnerstag sind zwei Drittel des neuntägigen Volksfests bereits vorbei. Das Programm hat bis zum abschließenden Feuerwerk am Sonntagabend jedoch noch einiges zu bieten. Am Freitag geht es weiter mit Freifahrten auf dem Kirmesplatz, die von Hermeskeiler Unternehmen gesponsert werden (15 bis 18 Uhr). Im Festzelt stehen am Abend Wind & the Rocking Waves auf der Bühne und präsentieren Rock- und Schlager-Hits.