Müllentsorgung : Ärger wegen Engpass bei Gelben Säcken

Seit Anfang 2019 ist die Firma Remondis in der Region Trier zuständig für die Abholung der Gelben Säcke. Foto: dpa/Patrick Pleul

Konz Anwohner in Konz beklagen sich, dass es zu wenig Ausgabestellen gibt. Ein Streit von Bürgern mit einem Müllwerker zeigt, dass der neue Entsorger Remondis einen Service nicht mehr anbietet, den es früher beim Zweckverband Abfallentsorgung Region Trier gab.

An einem Freitag macht das Müllfahrzeug der Firma Remondis seine Runde und holt die Gelben Säcke in der Konzer Innenstadt ab. In der Weinbergstraße spricht ein Mann den Fahrer an. Er fragt ihn, ob er Gelbe Säcke dabei habe, weil in Konz derzeit keine zu bekommen seien. Dann gibt es Streit. Laut dem Anlieger und seiner Frau wird der Fahrer unverschämt. Er habe lautstark gedroht, ihren Mann zu verprügeln, sagt die Frau im Gespräch mit dem TV. Auch beim Telefonat mit der Firma Remondis sei der Streit eskaliert. Anna Ephan, Pressesprecherin des deutschlandweit agierenden Müllentsorgers, streitet das aggressive Vorgehen des Fahrers ab. Der Mann sei an den Laster herangetreten und habe den Fahrer um Gelbe Säcke geben. Dieser habe erklärt, dass er keine dabei habe. Der Bürger habe ihm vorgeworfen, dass er ihm nur keine geben wolle. „Unser Fahrer hat daraufhin sein Fenster geschlossen und seine zeitlich sehr eng bemessene Tour fortgesetzt“, sagt die Pressesprecherin. Der Fahrer habe den Vorfall direkt gemeldet. Von einer Drohung, die von Remondis ausgegangen sei, will das Unternehmen nichts wissen – weder vor Ort noch bei dem anschließenden Telefonat. Im Gegenteil: Die Aggression sei von den Bürgern ausgegangen.

Egal, welche Version stimmt: Der Streit ist wohl Folge eines Engpasses an Gelben Säcken in der Stadt Konz. So werden immer wieder Stimmen laut – auch in der Facebook-Gruppe „Du bist Konzer wenn ...“ –, die sich beklagen, dass die Säcke vergriffen seien. Zudem gibt es in der Stadt Konz zwar insgesamt fünf Abholstellen, wie auch die Remondis-Sprecherin betont. Drei davon liegen aber nicht in der Kernstadt, wo mehr als 12 000 der rund 18 200 Einwohner leben, sondern in Stadtteilen (zwei in Oberemmel, eine in Könen). Im Zentrum gibt es noch Säcke im Rathaus und in der Ratsapotheke. Die dritte Ausgabestelle war die Sternapotheke in der Bahnhofstraße, die seit Dezember geschlossen ist.

Info Ausgabestellen in der Region Die Hauptausgabestellen für Gelbe Säcke sind in den Rathäusern in Konz, Saarburg und in Hermeskeil. Weitere Ausgabestellen gibt es in Geschäften, Bürgerhäusern, Ortsvorstehern oder Ortsbürgermeistern. Laut der Liste des Zweckverbands Abfallentsorgung Region Trier, die im Internet unter www.art-trier.de/cms/gelbe_saecke_tr-1002.html einzusehen ist, gibt es 20 Ausgabestellen für Gelbe Säcke in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, neun in der VG Hermeskeil und elf in der VG Konz.

Die Frage danach, ob der Fahrer Gelbe Säcke dabei habe, ist, wie die TV-Recherche zeigt, nicht weit hergeholt. So hatten die Mitarbeiter des Zweckverbands Abfallentsorgung Region Trier (ART), bevor Remondis Anfang 2019 die Abholung des Verpackungsmülls übernommen hat, laut Pressesprecherin Kirsten Kielholtz immer Gelbe Säcke in den Fahrzeugen dabei. Remondis-Sprecherin Ephan sagt hingegen: „Unsere Fahrzeuge haben keine Rollen Gelbe Säcke dabei.“ Verantwortlich seien die offiziellen Ausgabestellen. Die Verwaltungen würden wöchentlich beliefert, Geschäfte einmal monatlich. Alle offiziellen Ausgabestellen sind auf der Internetseite des ART zu finden (siehe Info). Wie früher beim ART würden pro Person zwei Rollen mit 26 Säcken ausgegeben, sagt Ephan. „Im Durchschnitt sollte eine fünfköpfige Familie damit zwei Monate und länger auskommen.“

Auf Nachfrage bei der Konzer Verwaltung, ob das Unternehmen wöchentlich liefere, erklärt Pressesprecher Michael Naunheim, dass es den Rhythmus nur in der Theorie gebe. In der Praxis gebe es keinen festen Liefertermin. Remondis bringe die Säcke zwischen Montag und Freitag. Da könne es auch vorkommen, dass montags und in der Folgewoche freitags oder sogar erst am darauffolgenden Montag geliefert werde. Da könne es zu Engpässen kommen. Dann würden zehn Kisten in der Verwaltung abgegeben. Das sind laut Naunheim genauso viele wie vor der Schließung der Sternapotheke. Die Sachlage fasst Naunheim so zusammen: „Die Verwaltung bekommt genauso viele Gelbe Säcke. Es gibt aber weniger Ausgabestellen in Konz.“