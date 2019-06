Meinung : Entscheidend ist, was sich für die Betriebe lohnt

In Hermeskeil ist die Gewerbeschau ein Erfolg. Das hängt sicherlich mit vielen Faktoren zusammen, unter anderem mit dem Event-Charakter durch das breite Rahmenprogramm. Den Besuchern wird dort einiges geboten, das wissen auch die Firmen zu schätzen.

Aber eine Gewerbeschau muss nicht immer das beste Mittel sein, um die Kunden zu erreichen. Dass in Saarburg und Konz andere Formen bevorzugt werden, ist nicht verwunderlich. Dort zentrieren sich die Unternehmen stärker im Stadtbereich, profitieren von der Nähe zu Trier und Luxemburg und haben anscheinend weniger Bedarf, sich abseits der Veranstaltungen in der Innenstadt mit ihren Leistungen vorzustellen. Letztlich ist für die Wahl und den Erfolg der Werbeplattform entscheidend, dass sich möglichst viele Betriebe engagieren, ein gutes Miteinander existiert und ein enger Kontakt zum Gewerbeverein vor Ort besteht. Dann fällt es leichter, zu entscheiden, was der richtige Weg ist. Und sicherzustellen, dass Aufwand und Ertrag für die Beteiligten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. c.weber@volksfreund.de