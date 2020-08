Erfolgreiche Ausbildung : Sechs Altenpflegeschüler bestehen ihre Prüfungen in Saarburg

Sechs Altenpflegeschüler bestehen ihre Prüfungen in Saarburg

Saarburg Jüngst haben sechs Auszubildende des Seniorenzentrums St. Franziskus in Saarburg ihre Ausbildung zum/zur examinierten Altenpfleger/in beziehungsweise Altenpflegehelferin erfolgreich beendet.

(red) Heimleiterin Susanne Rösler freute sich darüber, dass vier Absolventen zum 1. August im Seniorenzentrum übernommen werden konnten und zwei Altenpflegehelferinnen sich für die erweiterte Examensausbildung in Saarburg entschieden haben. „Wir sind stolz auf unsere Azubis, die hochmotiviert und mit viel Engagement ihre Ausbildung gemeistert haben. So hat sich zum Beispiel Aya Aly, die erst vor kurzem aus Ägypten nach Deutschland gekommen ist, dazu entschieden, nach erfolgreichem Abschluss zur Pflegehelferin, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachfrau zu absolvieren“, sagte Rösler. Verwaltungsdirektor Matthias Gehlen und Betriebsratsvorsitzender Norbert Fischer gratulierten den Absolventen und wünschten ihnen einen guten Start in das Berufsleben.