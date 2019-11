Hermeskeil liest ... : Erfolgreicher Abschluss für Krimi-Reihe in Hermeskeil: „Das schreit nach Wiederholung“

Hermeskeil Mit einer Krimi-Lesung für Kinder und ersten Ideen für nächstes Jahr hat sich die zweite Runde der Veranstaltungsreihe „Hermeskeil liest …“ verabschiedet.

Gefangen in einer riesigen stockdunklen Kuckucksuhr, in der zu jeder Stunde der Kuckuck bis zu zwölfmal lauthals ruft. Wie kommt Justus, einer der Helden der Kinderbuchreihe „Die drei ???“, da wohl wieder raus? Die von Autor Boris Pfeiffer in den Raum gestellte Frage beschäftigt nicht nur Kinder, die sich mit ihren Ideen eifrig zu Wort melden. Auch Erwachsene zerbrechen sich sichtlich ihre Köpfe – und freuen sich mindestens ebenso wie der Nachwuchs, wenn sie richtig liegen. Knifflig und lustig zugleich hat sich im Hermeskeiler Mehrgenerationenhaus die zweite Runde von „Hermeskeil liest“ verabschiedet, die sich nach Märchen in diesem Jahr Krimis widmete.