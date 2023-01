Tierquälerei : Erforene Pythons in Konz: Peta bietet 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Konz/Stuttgart Die Tierrechtsorganisation zeigt sich entsetzt über das Aussetzen der Schlangen und will nun Zeugen belohnen, die dabei helfen, den Täter zu überführen.

(red) Suche nach mutmaßlichem Tierquäler: Eine Frau im Konzer Stadtteil Niedermennig entdeckte am Sonntag neben einem Altkleidercontainer Tüten und Kisten mit insgesamt 14 toten Königspythons. Um dabei zu helfen, den Fall aufzuklären, setzt die Tierschutzorganisation Peta nun eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Menschen, die etwas beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich zu melden: bei der Polizeiinspektion Saarburg unter Telefon 06581/91550 oder bei Peta unter Telefon 0711/8605910, alternativ per E-Mail an whistleblower@peta.de – auch anonym.