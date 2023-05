Seit 75 Jahren am Instrument Erich spielt am längsten

Ayl · Seit 75 Jahren am Instrument: Erich Maximini (87) ist als aktiver Musiker im Verein Lyra 1904 Ayl Rekordhalter. Was er all die Jahre erlebt hat und warum er sein Tenorhorn noch nicht beiseite legen will. Ein Leben voller Musik.

08.05.2023, 12:43 Uhr

Erich Maximini hat immer noch genug Luft um mit seinem Tenorhorn schöne Töne zu produzieren. Foto: Herbert Thormeyer Foto: Herbert Thormeyer

Von Herbert Thormeyer

(doth) Die letzte Ehrung ist schon wieder fünf Jahre her: 2018 bekam Erich Maximini für seine sieben Jahrzehnte als aktiver Musiker im „Lyra“ 1904 Ayl den Ehrenbrief vom Landesmusikverband Rheinland-Pfalz. Eine weitere Ehrung wäre jetzt fällig gewesen, aber die ist in diesem Verband nicht vorgesehen. „Das sind offenbar zu wenige, die 75 Jahre schaffen“, sagt Vorsitzender Marc Kaypinger. Er habe das überprüft.