Bücherei : Bücherei macht bald Ferien

Saarburg Die Erlebnisbücherei Saarburg macht vom 27. bis 31. Juli Sommerpause. Aufgrund der hohen Nachfrage ist in der Woche davor nur ein Abholen bereits bestellter Medienkisten oder Lesesommertüten möglich.

Wer in der Woche vom 20. bis 24. Juli Bücher abholen will, muss dies telefonisch oder per E-Mail bis spätestens 14. Juli, 16.30 Uhr, anmelden. Später eingehende Bestellungen bekommen Abholtermine erst wieder ab 4. August. Zur Beachtung: Während der Sommerpause steht die Rückgabebox der Bücherei nicht zur Verfügung.