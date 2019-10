Info

Die Identitäre Bewegung Deutschland ist als eingetragener Verein am Amtsgericht Paderborn registriert. Die beiden Vorsitzenden sind laut Vereinsregister Nils Altmieks, ein 30-jähriger Bauingenieur aus Franken, und Daniel Fiß (25), Student der Politikwissenschaft in Mecklenburg-Vorpommern (Stand September 2018). Der Bundesverfassungsschutz hat die IB im Juli nach jahrelanger Prüfung „eindeutig rechtsextremistisch“ eingestuft. Die IB hat dagegen geklagt und am Verwaltungsgericht Köln erreicht, dass der BFV sie nicht mehr so nennen darf.

In Trier, Saarburg, Konz und Hermeskeil sind Aktivisten der IB in der Vergangenheit mehrfach durch Propagandaaktionen aufgefallen. So wurden zum Beispiel islamfeindliche Aufkleber am Konzer Schulzentrum, Banner mit rechten Parolen an der Saarburg sowie islamfeindliche Sprüche mit Sprühkreide in Konz und in Hermeskeil registriert. Im Bericht des rheinland-pfälzischen Verfassungsschutzes heißt es: „Es wird davon ausgegangen, dass sich die Mitgliederzahl der IB in Rheinland-Pfalz konstant im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt. Erste Aktivitäten entfaltete die IB im Jahr 2015 in Trier und ab 2016 auch in anderen Teilen von Rheinland-Pfalz. 2017 wurden weitere IB-Aktivitäten in Trier und Mainz bekannt.“ Auch eine Aufkleber-Aktion im September 2018 in Konz wird erwähnt. Bei dieser wird deutlich, wie die IB vorgeht: „732. 1529. 1571. 1683. Islamisierung nicht mit uns“, war auf den Aufklebern zu lesen. „Damit wird eine Parallele zwischen muslimischen Invasionsarmeen früherer Jahrhunderte und den Geflüchteten von heute gezogen, die selbst vor Kriegen fliehen“, erläutert der Verfassungsschutz. Denn: Die vier Jahreszahlen stehen für historische Versuche von muslimischen Armeen, europäische Städte zu erobern.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben insgesamt gegen drei mutmaßliche Mitglieder oder Sympathisanten der IB wegen Sachbeschädigung ermittelt. Den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen die Sprüche der IB nicht (der TV berichtete).