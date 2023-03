Kam eine Pistole zum Einsatz? Clan- oder Ehestreit in Konz? Warum das Rätsel um einen Großeinsatz ungelöst bleibt

Spätabends und nachts am 18. Juni 2021. In der Konzer Innenstadt wimmelt es von Polizisten. Einige von ihnen sind mit Maschinenpistolen bewaffnet. Etliche Einsatzfahrzeuge fahren mit Blaulicht durch die Stadt. Vor allem in der Wiltinger Straße und in der Granastraße sind Brennpunkte. Irgendwann nimmt die Polizei einen Mann in der Granastraße fest. Ein Video zeigt eine am Boden liegende Person mit nacktem Oberkörper und schwarzer Hose. Polizisten haben ihm Handschellen angelegt. Zwei Beamte bewachen ihn. Dann beruhigt sich die Lage und die Ermittlungen beginnen. Mehr als anderthalb Jahre später, Anfang März 2023, ist klar, dass sie im Sande verlaufen.