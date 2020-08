Die Polizei bittet um Hinweise : Erneut Farbschmierereien am Jugendtreff Konz-Roscheid

Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Zum wiederholten Mal sind laut Polizei in der Woche von Montag, 27. Juli, bis Montag, 3. August, die erst kurz zuvor erstellten Graffitiwände des Jugendtreffs am Roscheider Hof in Konz von Unbekannten mit Farbe besprüht worden.