Brauchtum : St. Martin reitet am Samstag durch Kell am See

Kell am See Der Martinsumzug in Kell am See musste wie in vielen anderen Orten wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Laut Ortsbürgermeister Markus Lehnen soll es am Samstag dennoch eine Aktion geben, um den Kindern im Dorf etwas Freude zu bereiten.

Auf private Initiative hin werde vom Gestüt Fronhof ein kostümierter Sankt Martin ab 17.15 Uhr mit Pferd in den Ort reiten. Die Familien könnten mit Laternen von ihren Fenstern oder Haustüren aus zuschauen. „Ein Mitlaufen ist leider nicht möglich“, sagt Lehnen und betont, dass es sich nicht um eine Veranstaltung der Gemeinde handele. Die Ortsgemeinde habe bereits Brezeln in Kita und Schule verteilen lassen.