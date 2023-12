Öffentlicher Nahverkehr Bahn setzt zusätzliche Busse im Obermosel-Ersatzverkehr ein

Seit Sonntag fahren zwischen Trier und Perl keine Züge mehr. Der Grund: Lokführermangel. Damit die Fahrgäste, darunter vor allem Schüler und Berufspendler, trotzdem zu ihren Zielen in Trier und Konz kommen können, fahren Busse. Am Montag hat das laut Berichten von Eltern aus Nittel und Wasserliesch, deren Kinder unter anderem die Blandine-Merten-Realschule in Trier besuchen, eher schlecht funktioniert. Der für den morgendlichen Schülerverkehr relevante Bus soll ab Wasserliesch total überfüllt gewesen sein und dann auch noch nicht pünktlich zum Unterricht in Trier gewesen sein.