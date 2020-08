43 Kontaktpersonen in Quarantäne : Erste bestätigte Corona-Infektion in Hermeskeiler Aufnahmeeinrichtung

Trier In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil ist am Dienstagnachmittag ein erster bestätigter Corona-Fall gemeldet worden.

Wie die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion am Mittwoch mitteilte, hat das Gesundheitsamt Trier am späten Nachmittag ein positives Corona-Testergebnis in der landeseigenen Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Hermeskeil bestätigt. Betroffen ist ein jugendlicher Bewohner der Einrichtung. Anlass zur Testung waren nach Angaben der ADD typische Corona-Symptome. Die Kontaktpersonen seien unverzüglich identifiziert und in dem vorgehaltenen Qua-rantänehaus der Einrichtung isoliert worden. Ein Abstrich sei noch am Abend erfolgt. Alle weiteren 43 Kontaktpersonen sind ebenfalls in Quarantäne. Die ADD und die AfA Hermeskeil arbeiteten in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Trier zusammen, heißt es in der Mitteilung.