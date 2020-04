SAARBURG Die ersten Besucher haben die Tiere im wiedereröffneten Greifvogelpark Saarburg bewundert. Dort gelten die üblichen Hygieneregeln. Am Wochenende sollen wieder zwei Flugshows pro Tag zu sehen sein.

Abstand halten ist das Gebot in Zeiten der Corona-Pandemie — auch im wiedereröffneten Greifvogelpark in Saarburg. „Am ersten Tag, dem Montag, konnten wir die Besucher noch an einer Hand abzählen“, sagt Falkner und Betreiber Wolfgang Klotzbücher. Am zweiten Tag war es immerhin schon ein Dutzend. Am Wochenende sollen es noch mehr werden, denn es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass die Könige der Lüfte wieder zu bestaunen sind.

Auf der Homepage des Saarburger Greifvogelparks (www.greifvogelpark-saarburg.de) werden die Tiere des Parks – dazu gehören 16 Vogelarten – in Videos und Steckbriefen mit Fotos vorgestellt. Dort informieren die Betreiber auch über die Möglichkeit einer Spende an die Einrichtung. Wer den Greifvogelpark in Saarburg finanziell unterstützen möchte, der kann dazu folgenden Weg nutzen: Spendenkonto bei der Volksbank Trier, IBAN: DE79 5856 0103 0007 8685 74; Paypal: info@greifvogelpark-saarburg.de.

Vier Wochen lang war der Greifvogelpark zu. Dass er jetzt wieder öffnen durfte, hat Klotzbücher überrascht: „In anderen Bundesländern ist das nicht so, etwa im Saarland und in Nordrhein-Westfalen.“ Doch Klotzbücher ist auch erleichtert, denn die Einnahmen, seien sie auch noch so gering, werden dringend gebraucht. „Optimal wären jetzt Touristen. Aber dagegen sprechen die Reisebeschränkungen“, bedauert der Falkner. Wenn am Wochenende mehr Leute kommen, will er am Samstag und Sonntag wie früher wieder um 11 und um 15 Uhr je eine Flugshow anbieten. Ansonsten gibt es derzeit nur die Show am Nachmittag. Das Gewohnte beizubehalten sei auch für die Tiere wichtig. „Greifvögel reagieren manchmal auf kleinste Veränderungen“, sagt Falkner Johannes Steffen, der ehrenamtlich im Park arbeitet. Eine solche Veränderung sind die Schilder auf den Sitzbänken, die den Abstand zwischen den Besuchern gewährleisten sollen: „Sowas bemerken die Tiere.“ Höchstens 80 Plätze sind deswegen übrig. Normalerweise sind es dreimal so viele.