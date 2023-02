Fastnacht : Kappensitzung im Tälchen

Kappensitzung Tälchen Karneval in Krettnach Foto: Willems Matthias

Konz-Krettnach (mwi) Unter dem Motto „Äm Dälchi is et richtig dull, mät Lucky Luke un Sitting Bull“ stand der Abend im ausverkaufen Bürgerhaus ganz im Zeichen des Wilden Westens. Die Aktiven präsentierten in der mehr als gelungenen ersten Kappensitzung einen bunten Mix aus Büttenreden, Musik und Tanz.

