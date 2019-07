Meinung

Alle Fraktionen im neuen Hermeskeiler Stadtrat haben am Dienstagabend betont, dass sie einen Neuanfang möchten und die Querelen der Vergangenheit hinter sich lassen wollen. Mit der Vertagung der Wahl der zwei weiteren Beigeordneten und der Besetzung der Ausschüsse bietet sich gleich die erste gute Gelegenheit, diesen Bekenntnissen auch Taten folgen zu lassen.

Dass alle Ratsmitglieder einstimmig dafür waren, sich noch einmal zusammenzusetzen und Gespräche zu führen, deutet darauf hin, dass der neue Stadtrat an einer für alle tragbaren Lösung interessiert ist. Die könnte so aussehen, dass sich insbesondere SPD und CDU als stärkste Kräfte durch gegenseitige Zugeständnisse bei Ausschüssen und Beigeordneten-Wahl verständigen und einen Kompromiss finden.

Damit wäre ein wichtiger Grundstein für eine konstruktive fraktionsübergreifende Zusammenarbeit im Stadtrat gelegt, wie sie auch die neue Stadtbürgermeisterin Lena Weber anstrebt.

Christa Weber

