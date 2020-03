Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Update mit allen Infos zum ersten Fall in Trier: 46-Jähriger infiziert sich mit Coronavirus (Video)

Vertreter der Stadt Trier und des Kreises Trier-Saarburg haben am Donnerstag bei einer Pressekonferenz über den ersten Corona-Fall in Trier informiert. Foto: TV/Christian Kremer

Trier Insgesamt sind zurzeit zehn Menschen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg in Quarantäne wegen des Virus. Der bisher einzige Erkrankte hatte Kontakt zu 15 Menschen. Wie reagieren Krankenhäuser und Kitas – und wie funktioniert eine Quarantäne?

Die Stadt Trier ist im Vergleich zu anderen Regionen spät dran mit dem ersten Coronafall. So hatten die Verantwortlichen viel Zeit, sich darauf vorzubereiten. Doch am Donnerstag musste Harald Michels, Leiter des Gesundheitsamts in Trier, dann doch eine Infektion bekanntgeben: „Wir haben jeden Tag damit gerechnet, heute Morgen war es soweit.“

Der Patient „Dem Patienten geht es gut“, war eine zentrale Botschaft bei der Pressekonferenz zum Thema. Bei dem Erkrankten handelt es sich laut dem Gesundheitsamt um einen 46-jährigen Trierer, der in Luxemburg arbeitet. Er hat ein dreijähriges Kind und eine 34-jährige Frau. Gesundheitsamtsleiter Michels erläutert den Ablauf: Der Mann habe sich vermutlich in Luxemburg angesteckt. Deshalb stehe das Gesundheitsamt in engem Kontakt mit den luxemburgischen Behörden. Eine Ansteckung in Trier sei eher unwahrscheinlich.

Info Abgesagte Veranstaltungen Diese Termine in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sind abgesagt: - Frühjahrsempfang der Konzer SPD mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Sonntag, 15. März - Torsten Sträter tritt nicht am 20. März, sondern am 14. Dezember in der Europahalle in Trier auf. Eintrittskarten bleiben gültig. - Osburger Frühlingsmarkt am Sonntag, 29. März - Fachtagung „Kinderrechte ins/im Grundgesetz?“ am Dienstag, 17. März, im Robert-Schuman-Haus,Trier Weitere Absagen unter www.volksfreund.de/extra

Der Mann habe am Montag eine Hausarztpraxis in Trier besucht wegen eines leichten Hustens, erläutert Michels. Der Arbeitgeber habe den Mann im Vorfeld aufgefordert, sich untersuchen zu lassen und eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen. In der Praxis sei er der erste Patient am Morgen gewesen. Es seinen keine anderen Patienten da gewesen, versichert Michels. Auch zu den Mitarbeitern habe er Distanz gehalten. Eine Ansteckung ist laut Gesundheitsamt zwar unwahrscheinlich, aber die Praxis bleibt bis Mitte nächster Woche geschlossen.

Aus welchem Stadtteil der Mann kommt oder wo die Praxis liegt, gibt die Stadt Trier nicht bekannt. Sie schildert aber weitere Details. Der Mann „hat sich bis zur Mitteilung des Untersuchungsergebnisses selbst nur zu Hause aufgehalten“. Seine Frau habe im Home Office gearbeitet und nur einmal kurz Kontakt zu Arbeitskollegen gehabt. Das Kind der beiden sei diese Woche nicht in der Kita gewesen. Das Gesundheitsamt hat bei Frau und Kind Abstriche gemacht. Ein Untersuchungsergebnis gibt es laut Gesundheitsamt noch nicht.

Kontakt hatte der Infizierte laut Michels mit 15 Menschen. Er habe am Samstag eine private Feier besucht und die Kontaktdaten der Gäste weitergeben. Die Betroffenen werden laut den Behörden auch noch auf das Virus getestet.

Quarantänen und Untersuchungen Das Gesundheitsamt hat bisher zehn Quarantänen angeordnet – unter anderem für Menschen, die in Risikikogebieten im Urlaub waren. Neun Betroffene leben in Trier, einer im Kreisgebiet. Das Amt melde sich zweimal täglich bei den Betroffenen, um sich über deren Zustand zu informieren und zu prüfen, ob sie zu Hause seien, erläutert Michels. Für weitere Menschen wurden laut Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung, Quarantäneempfehlungen ausgesprochen. Diese sind jedoch freiwillig und nicht verpflichtend.

Das für die Untersuchung der Proben zuständige Labor Synlab hat seit Dienstag 65 Abstriche gemacht. Über die Ergebnisse der Untersuchungen will das Gesundheitsamt ab sofort einmal täglich informieren.



Kitas, Schulen, Veranstaltungen Kreis und Stadt haben am Mittwoch beschlossen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in geschlossenen Räumen abzusagen. Inzwischen werden auch etliche kleinere Veranstaltungen oder auch verkaufsoffene Sonntage abgesagt. Schulen und Kitas werden jedoch nicht geschlossen – zumindest vorerst. Die Verantwortlichen in Stadt und Kreis verweisen auf die Kultusministerkonferenz und eine wünschenswerte einheitliche Lösung: „Wir müssen mit einer Stimme sprechen, um nicht noch mehr Verwirrung zu schaffen.“ Er selbst halte Schul- oder Kitaschließungen zurzeit nicht für sinnvoll, sagt Michels und begründet es: Die Erfahrungen mit dem Virus in China zeigten, dass Kinder nur selten infiziert würden. Sie trügen die Krankheit nicht in die Familien hinein, sondern infizierten sich – wenn überhaupt – wohl bei den Erwachsenen.

Konsequenzen ziehen die Einrichtungen trotzdem. Das zeigt zum Beispiel ein Elternbrief der Kita am Bach, einer integrativen Einrichtung in Trier-Heiligkreuz. Darin schildert Kita-Leiter Eelco Zwanikken unter anderem Hygienemaßnahmen, die er in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt umsetze: Unter anderem dürfen Busbegleitungen den Kindergarten nicht betreten, am Eingang gibt es Desinfektionsmittel, und gemeinsame Veranstaltungen mit Eltern und Kindern werden abgesagt. Obwohl in der Kita einige als Risikopatienten eingestufte Kinder betreut würden, sei nach intensiven Beratungen mit dem Gesundheitsamt kein Betreuungsverbot für einzelne Kinder ausgesprochen worden.



Kapazitäten Gesundheitsamtsleiter Michels erklärt auf Nachfrage, dass es in der Region Trier 2000 Krankenhausbetten und 80 Beatmungsplätze gibt. Das sei im Vergleich zu anderen Regionen eine höhere Dichte. Die unterschiedlichen Häuser seien miteinander in Kontakt. „Wir sind vorbereitet“, sagt Michels. „Wir haben weder mit Beatmungsgeräten noch mit Betten ein Problem“, sagt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Thomas Müller, Pressesprecher der Kreisverwaltung, versichert, dass auch das Kreiskrankenhaus in Saarburg vorbereitet sei. Dankbar sind die Verwaltungen den Krankenhausapotheken der großen Trierer Kliniken. Diese hätten Desinfektionsmittel hergestellt und an niedergelassene Ärzte verteilt, wo es teilweise zu Engpässen gekommen sei, sagt Michels. Auch die Verwaltungen in Trier und im Kreis hätten ausreichend Desinfektionsmittel. OB Leibe versichert zudem, dass alle Kitas versorgt seien. Wichtig sei es, frühzeitig zu kommunizieren, wenn etwas knapp werde. Dann seien die Wege kurz genug. Leibe appelliert zudem an die Vernunft jedes Einzelnen: „Wir können hier alles managen. Jeder hat eine Verantwortung, Rücksicht auf seinen Nachbarn zu nehmen.“