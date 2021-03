Stadtentwicklung : Saarburg: Erster Poller im Aufbau

Saarburg Derzeit wird ein Automatik-Poller in der Saarburger Innenstadt in der Straße Am Markt oberhalb des Amüseums am Wasserfall errichtet. Sobald der Poller steht, ist der Bereich laut laut Nathalie Hartl, Presesprecherin der Verbandsgemeindeverwaltung Saarbug-Kell, für den Durchgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen nicht mehr möglich.

