Erster Schnee Winterliche Reise von Hermeskeil bis Waldweiler im Hochwald

Der Hochwald ist in der Nacht zum Samstag oberhalb von 400 Metern in ein weißes Kleid gehüllt worden. In der Nacht sind Schneeschauer über die Region gezogen. Dabei blieben ein paar Zentimeter der weißen Pracht liegen. Die Räum- und Streufahrzeuge hatten die Straßen schnell frei geräumt, sodass es laut Polizei zu keinen nennenswerten Unfällen kam.