Freizeit : Musikfestival in Saarburger Gastrobetrieben

Die Band Emotions ist beim Festival in Saarburg am Samstag, 12. November, dabei. Foto: EMOTIONS/salvatore tabone

Saarburg Sechs Saarburger Gastronomen haben sich zusammengetan und ein Gastronomie- und Musikfestival für Samstag, 12. November, organisiert. Einer von ihnen, Ilhan Akar von der Schlossberg Brasserie, sagt: „Wir wollen die Stadt noch attraktiver machen und planen weitere Veranstaltungen.“ Im Stundentakt legen die Bands am Samstag los.

Im Panorama Bistro auf dem Warsberg wird ab 17 Uhr holländische Musik der 60er bis 90er Jahre gespielt. Das Alt Saarburg im Staden bietet ab 18 Uhr orientalische Musik mit Bauchtanz. In der Schlossberg Brasserie tritt die Band Emotions ab 19 Uhr auf. In Keller`s Wirthaus in der Brückenstraße präsentiert Chris Schwind ab 19 Uhr Rockhits der 70er und 80er. House Musik mit DJ TT Hacky gibt es ab 20 Uhr im Zwanzig Zwanzig. Maria singt ab 21 Uhr Schlager im Wirtshaus mit Herz in der Graf-Siegfried-Straße. Von 17 bis 21 Uhr steht ein Shuttle Service zur Verfügung. Tickets: über Ticket Regional und an der Abendkasse.