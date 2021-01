Erinnerungskultur : Erweiterungsbau für Gedenkstätte KZ Hinzert: Vorarbeiten beginnen bald

Info

Anfang Oktober 1939 wurde in Hinzert im Hochwald ein Polizeihaftlager für straffällig gewordene Westwallarbeiter eingerichtet. Es trug die offizielle Bezeichnung „SS-Sonderlager Hinzert“, ab 1940 wurde es zum Konzentrationslager (KZ). Nachweislich kamen dort 321 Menschen ums Leben. Tatsächlich waren es wohl weit mehr, die dort ermordet wurden oder an den Folgen von Lagerterror, Krankheit, Entkräftung oder Hunger starben. Häftlinge, darunter Männer aus Luxemburg, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Polen, wurden von Hinzert in Vernichtungslager wie Buchenwald, Dachau oder Natzweiler (Frankreich) deportiert. Das Lager exisiterte bis zu seiner Räumung im März 1945.

Neben dem Dokumentationshaus erinnern Ehrenfriedhof, Kapelle, Kreuz und das Mahnmal des ehemaligen Häftlings Lucien Wercollier an die Schrecken der Vergangenheit. In der Umgebung der Gedenkstätte erinnern außerdem Gedenkorte an Menschen, die dort oder in der Nähe ermordet oder begraben wurden. Mehrsprachige Hinweistafeln oder auch Gedenksteine informieren darüber und über die geschichtlichen Zusammenhänge. Zuständig für die Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz ist seit 1994 die Landeszentrale für politische Bildung, die auch Träger der Gedenkstätte in Hinzert ist. ⇥(cweb)