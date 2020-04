Das kleine Eselchen Melody in Langsur (hier zusammen mit Pflegerin Rosemarie Müller) darf wieder besucht werden – wenn auch nur von kleinen Gruppen. Foto: TV/Florian Blaes

Langsur/Trier Das Langsurer Zentrum mit 50 Eseln und einem Eselkind darf seine Tore lediglich für kleine Gruppen öffnen. Das Trierer Wildtiergehege ist nur teilweise zugänglich.

Das kleine Eselchen Melody, das im Januar zur Welt gekommen ist, wäre derzeit vermutlich der Star im Langsurer Eselzentrum. Doch in Corona-Zeiten bekommen nur wenige Menschen den kuscheligen Vierbeiner mit den langen Ohren und seine 50 Artgenossen zu Gesicht.

Das Eselzentrum, das auch Mulis, Ponys, Gänse, Laufenten, Katzen, Hunde, Hühner und Hasen beherbergt, sollte in diesem Jahr eigentlich Teil der Ferienfreizeiten im Kreis Trier-Saarburg werden. Müller bedauert: „Das hätte das erste Jahr werden können, in dem wir uns ohne Spenden hätten finanzieren können.“ Gleichzeitig findet Müller es „ganz klasse“, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen das Eselzentrum finanziell unterstützt haben. Damit habe sie nicht gerechnet. Die Wertschätzung freue sie, sagt Müller. Zusammen mit ihrem Team macht sie sich nun Gedanken, wie die Zukunft aussehen könne.