Medizinische Versorgung 19 Arztsitze in Konz-Saarburg nicht besitzt: Doch warum gilt die Region nicht als unterversorgt?

Es ist nicht leicht, einen Hausarzt zu finden rund um Konz und Saarburg. Das haben mehrere Leser gegenüber der Redaktion kürzlich deutlich gemacht. Einer der Gründe: Im Raum Saarburg-Obermosel, so nennt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) den Versorgungsbereich, sind 19 Arztsitze unbesetzt – mehr als in jedem anderen Versorgungsbereich in Rheinland-Pfalz. Ein Sprecher der KV äußerte sich im März besorgt über die Lage.