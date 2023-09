Umstieg von Diesel auf E-Mobilität Der erste E-LKW läuft bereits im Probebetrieb: Was Eu-Rec in Hermeskeil für die Zukunft plant

Was treibt uns morgen an? Eine drängende Frage, die sich nicht nur uns Pkw-Fahrerinnen und Fahrern stellt, sondern auch den „schweren Jungs“ auf dem Bock der Brummis. Denn die Transformation zur Elektromobilität macht auch vor der Nutzfahrzeugbranche nicht halt. Zusätzlich angeheizt wird die Diskussion durch Dieselpreise, die durch die Decke gehen und viele Unternehmen an den Rand des Existenzminimums bringen. Und sogar darüber hinaus. Was also tun?