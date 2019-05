Kirche : Evangelische Kirche Saarburg feiert 125 + 1

Info

Gefeiert wird an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, von 10.30 bis 16 Uhr. Die Geschichte soll dabei in knapper Form Thema sein, aber auch die Vielschichtigkeit und Lebendigkeit der Gemeinde im regionalen und ökumenischen Umfeld. Gefeiert wird deshalb mit den Partnergemeinden aus Konz und Hermeskeil. Auch aus der Muttergemeinde Merzig-Wadern kommen Gäste. Zudem sind Pfarrerinnen und Pfarrer, die in der Vergangenheit in der Kirchengemeinde tätig waren, eingeladen.

Das Programm: 10.30 Uhr Festgottesdienst, 12 Uhr Mittagessen.

ab 13 Uhr Aktionen „aus der Geschichte der Kirchengemeinde“.

14 Uhr offenes Singen – Lobpreis-Musik.

15 Uhr Preisverleihungen.

15.30 Uhr ökumenische Andacht zum Abschluss. Während des ganzen Tages: Programmangebote für Kinder und Jugendliche, Spielmobil, Quiz zur Geschichte der Kirchengemeinde