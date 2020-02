Glaube : Evangelische Kirche wählt neue Leitung

Saarburg/Trier Das Leitungsgremium der Evangelischen Kirchengemeinde Saarburg, das Presbyterium, wird am Sonntag, 1. März, neu gewählt. Dazu gehören nicht nur Pfarrerinnen und Pfarrer, sondern auch gewählte Ehrenamtliche.

Die Wahlen finden alle vier Jahre statt. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltag konfirmiert oder mindestens 16 Jahre alt sind. Die Wahl ist nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche Saarburg bis 12 Uhr möglich. Danach kann im Gemeindehaus von 16 bis 18 Uhr gewählt werden. Es ist auch möglich, per Briefwahl zu wählen. Die Unterlagen hierfür müssen bis Freitagnachmittag, 16 Uhr, in der Kirchengemeinde vorliegen.

In den insgesamt 19 Kirchengemeinden des Evangelischen Kirchenkreises Trier finden in 8 Kirchengemeinden Wahlen statt, in einer Kirchengemeinde ist die Wahl verschoben, in 10 Kirchengemeinden gibt es genauso viele Kandidatinnen und Kandidaten wie Presbyterstellen, so dass diese als gewählt gelten.