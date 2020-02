Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess wegen versuchten Mordes in Taben-Rodt : Ex-Freundin erscheint nicht vor Gericht, Aussage wird dennoch berücksichtigt

Dem Angeklagten, dem versuchter Mord in Taben-Rodt vorgeworfen wird, werden die Handschellen angelegt. Im Hintergrund sein Rechtsanwalt Andreas Ammer. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Taben-Rodt In dem Verfahren, in dem dem Angeklagten versuchter Mord in Taben-Rodt vorgeworfen wird, ist die Ex-Freundin des Beschuldigten am Montag nicht vor Gericht erschienen. Richterin Petra Schmitz hat ein Attest vorgelesen, in dem die behandelnde Ärztin der Frau bescheinigte, bis Ende Februar nicht verhandlungsfähig zu sein.

Sie leide seit der Vernehmung durch die Polizei in dieser Sache unter anderem an einer posttraumatischen Belastungsstörung, hieß es.

Die Frau sollte aussagen, weil Staatsanwalt Benjamin Gehlen in ihren Angaben gewisse Parallelen zu dem Fall sieht, der vor Gericht verhandelt wird. Dort wird dem Angeklagte vorgeworfen, sein Geliebte, die sich von ihm getrennt hat, im November 2018 auf dem Weg zur Arbeit abgepasst und sie in Tötungsabsicht überfahren zu haben. Die Frau gilt seitdem als schwerbehindert und traumatisiert. Mit der Zeugin soll der Angeklagte von 1990 bis 1998 zusammen gewesen sein. Wie sie einem Saarburger Polizisten am Telefon berichtet hat, soll der Angeklagte sie mehrfach geschlagen und sexuell missbraucht haben. Bei einem Streit im Auto soll er den Wagen auf einen Baum zugesteuert und das Lenkrad erst im letzten Moment herumgerissen haben. Er habe ihr nach der Trennung auch einmal auf dem Arbeitsweg aufgelauert. Laut Gehlen zeichnet sich bei dem Angeklagten seiner Meinung nach ein Muster ab: Der Saarländer sei gegenüber Frauen gewalttätig und nehme Kränkungen und narzisstische Wut zum Anlass für diese Gewalt.

Das Schöffengericht hat am Montag beschlossen, die Aussage der Frau, die sie im Januar bei der Polizei in München zu Protokoll gegeben hat, per Selbstleseverfahren in den Prozess einzuführen. Selbstleseverfahren bedeutet, dass die Urkunde nicht wie sonst üblich laut vorgelesen wird, sondern die Prozessbeteiligten die Unterlagen selber lesen. Staatsanwalt und Verteidiger Andreas Ammer stimmten diesem Prozedere zu. Nach einer Stunde Unterbrechung zum Lesen fragte Richterin Petra Schmitz beim psychiatrischen Gutachter Harald Lang, ob die Aussage der Zeugin – so sie denn zutreffe – seine Einschätzung des Angeklagten ändern würde.