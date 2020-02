Noper Trip : Ausflug zur „Wiege des grenzenlosen Europas“

Saarburg/Konz/Grevenmacher ( Fachspezifische Exkursionen ins Nachbarland rund um Mosel und Sauer – das wollen die beiden Lokalen Aktionsgruppen Moselfranken und Miselerland mit den sogenannten Noper Trips (Nachbar-Trips) anbieten.

Am Sonntag, 22. März, 14 bis 20 Uhr, geht es dabei um „25 Jahre offene Grenzen – 25 Jahre Reisefreiheit – 25 Jahre Schengener Abkommen“: Am 14. Juni 1985 wurde im kleinen Weinort Schengen an der Luxemburger Mosel ein großes Kapitel europäischer Geschichte geschrieben. Zwischen den Regierungen der Benelux-Staaten, Deutschland und Frankreich wurde das erste Schengener Abkommen unterschrieben, ein erster Schritt in Richtung europaweitem Abbau der Binnengrenzen.