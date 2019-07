Freizeit : Exkursion mit Mühlenbesichtigung in Mandern

Mandern Erleben, wo Dinkel, Emmer und Co. wachsen und verarbeitet werden. Die Tourist-Information Kell am See lädt für Samstag, 6. Juli zu einer Exkursion mit Feldbegehung und Mühlenbesichtigung nach Mandern/Sommerau ein.

Dort erfahren die Teilnehmer, wo und wie die Produkte angebaut und weiterverarbeitet werden. Treffpunkt ist der landwirtschaftliche Betrieb Stefan Marx, Im Wiesengrund 9, Mandern. In Fahrgemeinschaften fahren die Teilnehmer dann zu den Feldern und zur Mühle nach Sommerau.