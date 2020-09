Hermeskeil : Exkursion und offenes Revier im Nationalpark

Hermeskeil (red) Vom 18. bis 20. September finden die Deutschen Waldtage statt. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald sind zwei Veranstaltungen dazu geplant.

Am Samstag, 19. September, 10 bis 13 Uhr ist eine Exkursion geplant unter dem Motto „Den Urwald von Morgen entdecken!“ Los geht es am Nationalpark-Tor Erbeskopf. Dann geht es um die Frage: Was bedeutet eigentlich Wildnis? Für den Wald? Für die Tiere? Für den Menschen? Aber auch für mich? In Deutschlands jüngstem Nationalpark kann man diesen Fragen auf den Grund gehen. Die Natur wird auf großer Fläche wieder sich selbst überlassen und darf sich frei entwickeln, der Mensch nimmt die Rolle des Beobachters ein.