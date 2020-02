Vorträge von Benjamin Pütter : Experte für Kinderrechte klärt Schüler im Kreis Trier-Saarburg über Kinderarbeit auf

Konz/Saarburg/Hermeskeil (red) Der Kinderrechtsexperte und Autor des Buches „Kleine Hände – großer Profit: Kinderarbeit – Welches ungeahnte Leid sich in unserer Warenwelt verbirgt“, Benjamin Pütter, hat den Landkreis Trier-Saarburg besucht.

Pütter arbeitet als Berater für das katholische Kinderhilfswerk „Die Sternsinger“. Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Lothar Rommelfanger (SPD) informierte der Fachmann für Kinderrechte an mehreren Schulen im Landkreis über das Thema Kinderarbeit und besuchte auch eine Veranstaltung in den Räumen der Lebenshilfe Trier-Saarburg in Konz.