Kinderrechte : Experte referiert über Kinderarbeit

Konz (red) Benjamin Pütter referiert zum Thema Kinderarbeit am Donnerstag, 16. Januar, um 19.30 Uhr in den Räumen der Lebenshilfe Trier-Saarburg, Granastraße 113 in Konz. Der Kinderrechtsexperte und Autor des Buches „Kleine Hände – großer Profit: Kinderarbeit – Welches ungeahnte Leid sich in unserer Warenwelt verbirgt“ hat vor kurzem zum Thema „Keine Grabsteine aus Kinderhand“ an einer Ausschusssitzung des rheinland-pfälzischen Landtags und an Sendungen verschiedener Rundfunksender als Sachverständiger teilgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken