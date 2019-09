Aktionstag zum Gelben Sack : Experten klären in Hermeskeil auf: Welcher Müll kommt in welche Tonne? (Video)

Experte Friedhelm Susok vom Bündnis geTon erklärt Supermarkt-Kunden in Hermeskeil, welchen Abfall sie in welche Tonne werfen müssen, damit er problemlos recycelt werden kann. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Einwegrasierer, Konserven, Geschenkpapier – was gehört in den Gelben Sack? Noch zu oft landen darin Dinge, die nicht recycelt werden können. Wie es richtig funktioniert, haben Verbraucher bei einer Aktion in Hermeskeil erfahren und dabei manche Überraschung erlebt.

Ellen Hessek steht vor einem Aktionstand auf dem Kaufland-Parkplatz in Hermeskeil. In der Hand hält sie die Abbildung einer Dose Katzenfutter. Sie überlegt kurz, dann wirft sie das Bild in die gelbe Tonne vor ihr. „Absolut richtig“, lobt Friedhelm Susok. „Die Dose besteht aus dem Leichtverpackungsmaterial Weißblech, das kommt in den Gelben Sack.“

Susok gehört zum Team des Initiativbündnisses geTon. Darin haben sich 2018 Unternehmen aus der Verpackungsindustrie, dem Einzelhandel und der Recyclingbranche zusammengeschlossen, um über den richtigen Umgang mit Recyclingsystemen wie Gelber Sack und Gelbe Tonne aufzuklären. Seit drei Wochen läuft eine deutschlandweite Infokampagne mit 20 Stationen, eine davon im Hochwald. „Bei aller Diskussion über die Vermeidung von Plastik – wir kommen kurzfristig nicht drumherum, größere Mengen davon entsorgen zu müssen“, sagt Claudia Fasse von der Initiative. „Aber dann sollten wir den Müll wenigstens richtig sortieren, damit er recycelt werden kann.“

Durch richtiges Mülltrennen würden Rohstoffe gespart, CO 2 reduziert und damit Umwelt und Klima geschont. Den Verbrauchern werde dies aber oft nicht ausreichend erklärt. Manche hätten auch ihr Vertrauen in das System verloren, sagt Fasse: „Es gibt die Vorurteile, dass der Inhalt der Gelben Säcke gar nicht recycelt wird oder alles nach Malaysia verschifft wird. Das ist aber nicht wahr.“ Zurzeit würden etwa 50 Prozent der Verpackungen recycelt. Der Rest – weil falsch dort einsortiert – werde verbrannt. „Dieses Verhältnis müssen wir zu 70 zu 30 ändern.“ Die Recyclingquoten zu erhöhen sei auch eine Vorgabe des seit Januar geltenden neuen Verpackungsgesetzes.

Welcher Müll gehört also in welche Tonne? Das erklärt das geTon-Team vor ausgewählten Filialen von Kaufland und Lidl. Beide gehören zum internationalen Handelskonzern Schwarz-Gruppe, der Mitglied des Bündnisses ist. Vor Ort an den Ständen gibt es Sortierbeispiele, betreut von Spielpädagogen. In Hermeskeil stehen vier Tonnen bereit: blau für Papier, gelb für Verpackungen, grau für Restmüll, braun für Bio-Abfälle. Zettel zeigen Haushaltsprodukte, die die Verbraucher dem passenden Entsorgungsbehälter zuordnen sollen.

Bei Eierschalen und alten Zeitungen fällt das den meisten leicht, doch schnell wird es kompliziert. „Was machen Sie mit diesem Geschenkpapier, das ist mit Kunststofflack beschichtet?“, fragt Susok einen Herrn. Der steckt es in die Papiertonne. „Raus damit, Gelber Sack. Ohne die Beschichtung wär’s Papier“, klärt der geTon-Mitarbeiter auf. Anderes Beispiel: Einwegrasierer. Eine Frau entscheidet sich für gelb – leider falsch. „Der ist zwar aus Plastik, aber da ist eine Klinge drin. Ab in den Restmüll“, erklärt Susok.

Grundsätzlich gilt: Verpackungen aus Weißblech, Aluminium, Kunststoff und Verbundverpackungen wie Getränkekartons gehören in den Gelben Sack. Den Inhalt sortieren automatisierte Anlagen, die den Müll nach Materialarten trennen. Probleme tauchen auf, erklärt Annette Sommerfeld von geTon, sobald unterschiedliche Materialien kombiniert sind. Etwa beim Joghurtbecher. Der gehöre zwar in den Gelben Sack, aber: „Bitte den Aludeckel abreißen und getrennt vom Becher reinwerfen!“ Denn in den Sortieranlagen würden Alu und Kunststoff nicht getrennt. Der Becher samt Deckel lande bei der Müllverbrennung und gehe damit dem Wertstoffkreislauf verloren. „Natürlich ist vor allem die Industrie gefordert, leichter recycelbare Verpackungen zu verwenden“, sagt Sommerfeld. „Aber der Verbraucher ist auch gefragt genau hinzuschauen: Was werfe ich da weg, woraus ist es zusammengesetzt?“ Noch zu oft gebe es Fehlwürfe, zu häufig landeten Dinge wie Batterien, Kleiderbügel oder DVDs im Sack, die dort nicht hingehörten. Wer unsicher sei, finde auf den Internetseiten der Recyclingunternehmen und Abfallentsorger Informationen zur richtigen Mülltrennung.

In Hermeskeil zeigen viele Kunden Interesse und bleiben an den Ständen stehen. „Umwelt geht jeden etwas an“, findet Thea Poth. „Ich wusste zwar schon viel, hätte aber auch Dinge in die falsche Tonne geworfen.“ Ellen Hessek sagt: „Wir trennen zu Hause alles.“ Das System in Deutschland sei schon sehr gut. Besser als etwa in Portugal, wo sie Urlaub gemacht habe: „Das Beste wäre natürlich, es wäre in Europa alles einheitlich.“