Stadtentwicklung Konz Experten stoppen rutschende Böschung

Blickt man von der Konzer Bahnhofstraße, Höhe alter Lokschuppen, hinüber in Richtung Berensborn, fällt eine merkwürdige Baustelle ins Auge: Hoch oben auf der Anliegerstraße „Im Hang“ reißt ein Bagger zunächst tiefe Löcher in den Boden. Nach dem Baggerfahrer tritt dann ein zweiter Mann zu Fuß in Aktion. Über einen dicken Schlauch füllt er eine graue, sehr matschig wirkende Masse in die gerade aufgerissenen, sechs bis sieben Meter tiefen Bodenöffnungen.