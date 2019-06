Rettungswesen : Explosion in der Granastraße

Info

Die FFW Konz hat nach Angeben ihrer Sprecher Christoph und Martin König 2018 rund 220 Einsätze absolviert. Davon entfiel etwa die Hälfte auf das Starkregen-Unwetter am 1. Juli. Die Zahl der weiteren rund 120 Einsätze entspricht dem üblichen Jahresmittel – das gilt auch für die Einsatzarten mit etwa 60 Prozent technischen Hilfeleistungen und 40 Prozent Bränden. Nach wie vor werden Aktive gesucht: Derzeit hat die FFW Konz 40 Mitglieder, die Zielgröße liegt bei 60. Besonders interessiert sind die Konzer an der Altersstufe zwischen 30 und 40 Jahren, mit Familie und am Wohnort gefestigt. Um Feuerwehr einmal aktiv mitzuerleben, lädt die FFW Konz alle ab 16 Jahren am 7. Juli zur Mit-Mach-Übung ein. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrhaus Granastraße.