Explosion : Wieder Staubwolke im Saartal

Taben-Rodt Im Steinbruch bei Taben-Rodt hat am Dienstag erneut eine Explosion zu starker Staubentwicklung geführt. Der Dunst war auch im Ort, der auf der Höhe liegt, zu sehen.

Am gleichen Tag hatte der TV den Artikel „Anwohner klagen über Staub und Gestank“ veröffentlicht, in dem sich Taben-Rodter über mehrfache starke Staubentwicklung in den vergangenen zwei Wochen beschwerten. Der Betreiber argumentierte darin, Sprengungen stünden am Beginn der Produktionskette. Die Firma arbeite an Verbesserungen.