Kinder und Bildung : Brief von Träger entfacht Debatte über Zustände in Kitas

Trier Viele Erzieher in Kitas arbeiten derzeit am Limit. Das hat der größte Kita-Träger in der Region Trier eindrücklich in einem offenen Brief erläutert. Nun reagieren das Land und ein Berufsverband auf den Brandbrief.

Das Bildungsministerium hat sich auf TV-Anfrage zu dem Schreiben geäußert, das die Kita gGmbH am Donnerstag an Eltern, Bildungsministerium, Mitarbeiter und Jugendämter versandt hat. Darin hatte der größte Kita-Betreiber in der Region auf die Folgen des Fachkräftemangels sowie des derzeit hohen Krankenstandes unter Erziehern hingewiesen: Geschlossene Gruppen, eingeschränkte pädagogische Angebote und Erzieher, die am Limit sind, sind nur ein Teil der Probleme, die aus Sicht der Kita gGmbH schnell angegangen werden müssten.

Sabine Schmidt, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums, hat nun ausführlich geantwortet, nachdem der TV sie um eine Stellungnahme zum Brief des Kita-Trägers gebeten hat. „Wie in anderen systemrelevanten Bereichen auch haben die Beschäftigten in den Kitas in der Pandemie sehr viel geleistet“, schreibt sie. Dass die Kitas offen seien, „verdanken wir ganz besonders den Fachkräften.“ Das Ministerium sei überzeugt, dass in der Pandemie für die gesamte Gesellschaft sehr deutlich geworden sei, wie wichtig deren Arbeit für Kinder und Eltern sowie das Funktionieren der Gesellschaft sei. Den Fachkräften dankt die Pressesprecherin im Namen des Ministeriums herzlich.

Schmidt betont, dass es wichtig sei, gut ausgebildete Fachkräfte in ausreichender Zahl zu haben – gerade mit Blick auf das neue Kita-Gesetz, für dessen Umsetzung mehr Erzieher gebraucht werden. Diese bräuchten wiederum gute Rahmenbedingungen. Aber: „Arbeitgeber der Fachkräfte sind zunächst die Kita-Träger“, sagt Schmidt. „Für die Kitas ist – anders als bei den Schulen – das Land nicht unmittelbar zuständig.“ Das werde in der öffentlichen Diskussion oft vergessen. Trotzdem sei es eine gemeinsame Aufgabe aller von der Kita gGmbH Adressierten, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Daran beteilige sich das Land.

Schmidt sieht auch schon Erfolge: Das Land habe die Ausbildungskapazitäten innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Die berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieherin sei dauerhaft eingeführt worden. Es gebe auch die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung und die akademische Ausbildung sei ausgebaut worden beispielsweise mit dem Masterstudiengang „Kindheits- und Sozialwissenschaften“ an der Hochschule Koblenz seit 2015/16.

Durch das Kita-Zukunftsgesetz müssen laut Bildungsministerium zudem alle Kitas Pläne in der Tasche haben für Personalausfall durch Krankheit. „Dazu gehört: Sicherstellung von Vertretungspersonal, Ausfall spezifisch pädagogischer Angebote, Gruppenzusammenlegung, Verkürzung der Betreuungszeit bis im Extremfall Schließung der Einrichtung“, sagt Schmidt. Das Bewusstsein für den Einsatz von Vertretungspersonal sei gewachsen. „Dies entlastet die Fachkräfte“, sagt Schmidt und folgert: „All die Punkte aufzugreifen, die die KiTa gGmbH benennt, und die Kindertagesbetreuung qualitativ weiterzuentwickeln, kann nur in einem Prozess geschehen.“ Das Ministerium setze sich mit dem Schreiben intensiv auseinander. Es werde gemeinsam mit den anderen Akteuren guten Lösungen im Sinn aller Beteiligten suchen.

Nach der Veröffentlichung des TV-Artikels zum Thema hat sich auch Claudia Theobald, Vorsitzende des Verbands Kita-Fachkräfte Rheinland-Pfalz, gemeldet. „Der eklatante Personalmangel kam nicht über Nacht, sondern hat sich seit vielen Jahren abgezeichnet, ohne dass adäquat gegengesteuert wurde“, schreibt sie. Deshalb sei im August 2020 der Verband in Rheinland-Pfalz gegründet worden. Inzwischen gebe es ihn in 15 Bundesländern. Weil die Betreuung vielerorts nicht mehr gewährleistet werden könne, forderten nun auch Eltern und Elternvertretungen Verbesserungen, führt Theobald aus. Von Fachleuten formulierte Mindestanforderungen an eine kindgerechte Kita ignoriere die Politik aber in ganz Deutschland hartnäckig.