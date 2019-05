Oberbillig/Wasserbillig Die Fähre zwischen Oberbillig und Wasserbillig hat am Freitag und am Samstag (24. uns 25. Mai 2019) Zwangspause.

Grund dafür sind nach Auskunft der Ortsgemeinde Oberbillig Bauarbeiten an der Mosel-Esplanade in Wasserbillig. Dort wird an den beiden Tagen eine neue Deckschicht aufgetragen.